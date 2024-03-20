YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

İHA İHA
20.03.2024 08:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler E-5 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil önce otobüs durağına, ardında da takla atarak park halindeki kamyonete çarptı.

Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

Kaza yapan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında E-5 Karayolu Edirne istikameti Bahçelievler yan yolda gerçekleşti. İddiaya göre, 34 EIZ 104 plakalı aracın sürücüsü Yasin Özçelik, E-5 Karayolu’nda seyir halinde giderken bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptı. Otomobil savrularak önce otobüs durağına, ardından takla atıp bir binanın bahçesinde park halindeki kamyonete çarptı. Otobüs durağında servis bekleyen bir vatandaş kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar kaza yapan Yasin Özçelik’i aracından çıkartmaya çalışırken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yardıma koşan vatandaşlar kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Yasin Özçelik’i otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri kaza yapan sürücü Yasin Özçelik’i ayakta tedavi etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza esnasında durakta servis bekleyen Mustafa Aşlayıcı, “Araç kayarak gelirken direkt kaldırıma çarparak takla attı. Kendimi zor kurtardım. Kendimi yola zor attım.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da 7 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandıMalatya'da 7 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltıİzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı
U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölüU dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Mart Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
13:17
İkindi
16:41
Akşam
19:23
Yatsı
20:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Mart Çarşamba

Mavi eczanesi
Gaziosmanpasa
Ferah eczanesi
Sultanbeyli
Kağithane metro eczanesi
Kagithane
Sena sağlik eczanesi
Esenler
Lilyum eczanesi
Kadikoy
Avcilar merkez eczanesi
Avcilar
Nautilus eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.