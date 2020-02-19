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Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.02.2020 18:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesinde yapımına başlanacak olan Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.Eski binanın yıkım işlerinin tamamlandığı alanda, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Halil Alp ve yüklenici firma sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Erin, 3 bin 932 metrekare alanı bulunan merkezde bir de spor salonu yapmayı planladıklarını söyledi.Vali Erin’in talimatlarıyla, halkın ve gençlerin talepleri de dikkate alınarak hazırlanan projenin içerisinde güzel sanatlar, inovasyon, görsel sanatlar, zeka oyunları ve değerler atölyeleri bulunacak.Toplam 800 metrekare kapalı alana sahip, iki kattan oluşacak projenin zemin katında dört adet atölye, idari birimler ve gençlik merkezi, birinci katta ise dijital kütüphane, klasik kütüphane ve kafe yer alacak.Şanlıurfa Haliliye ilçesi Bahçelievler mahallesindeki merkezi konumu nedeniyle gençlerin uğrak yeri olan Bahçelievler Gençlik Merkezinin yaklaşık 50 bin üyesi bulunuyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesinde yapımına başlanacak olan Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Eski binanın yıkım işlerinin tamamlandığı alanda, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Halil Alp ve yüklenici firma sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Erin, 3 bin 932 metrekare alanı bulunan merkezde bir de spor salonu yapmayı planladıklarını söyledi.
Vali Erin’in talimatlarıyla, halkın ve gençlerin talepleri de dikkate alınarak hazırlanan projenin içerisinde güzel sanatlar, inovasyon, görsel sanatlar, zeka oyunları ve değerler atölyeleri bulunacak.
Toplam 800 metrekare kapalı alana sahip, iki kattan oluşacak projenin zemin katında dört adet atölye, idari birimler ve gençlik merkezi, birinci katta ise dijital kütüphane, klasik kütüphane ve kafe yer alacak.
Şanlıurfa Haliliye ilçesi Bahçelievler mahallesindeki merkezi konumu nedeniyle gençlerin uğrak yeri olan Bahçelievler Gençlik Merkezinin yaklaşık 50 bin üyesi bulunuyor.

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