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Bahçelievler'de bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü

11.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir kişinin yolda tartıştığı kadını bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı Hanife D. (31), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hanife D'nin eşi zanlı Satı Mehmet D. (31) ise suç aletiyle yakalandı.

Yaklaşık 11 yıldır evli olan şüpheli Mehmet D. ile boşanma aşamasındaki eşi Hanife D'nin 2 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Çocuklarının okulunda buluştuktan sonra tartışan ikilinin daha sonra beraber yürüdükleri sırada zanlının Hanife D'yi bıçakladığı belirtildi.

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