Bahçelievler’de okulu özleyen çocuklar için anlamlı etkinlik

Bahçelievler’de pandemiden dolayı okulu özleyen öğrenciler için Necmi Tanyolac Parkı güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 4. sınıfa giden öğrenciler parkta 3 haftadır sanat çalışmaları ve spor yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Bahçelievler Giyim Sanayi Derneği Okulu’nda okuyan öğrenciler korona virüs günlerinde okulu çok özlemeleri üzerine öğretmen ve veliler harekete geçti. Tanışmak için parkta toplanan grup daha sonra bunu etkinliğe dönüştürdü. 4.sınıfa giden öğrenciler 3 haftadır düzenli olarak Necmi Tanyolac Parkı’nda cumartesi günleri öğretmen ve velileriyle biraraya gelerek sanat ve spor çalışmaları yapıyor. Bu haftaki derste ebru sanatı yaparak stres atan öğrenciler, çalışmanın ardından birlikte öğretmenleri eşliğinde spor yaparak güzel vakit geçirdi.

“3 haftadır ağaçların altında ders yapıyoruz”

Öğrencilerin öğretmeni Mehmet Akif Yaşar, keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, “Okula tahinim çıktıktan sonra pandeminin de vermiş olduğu okul özleminden dolayı velilerimizle iletişime geçtik. Uzaktan eğitim devam ederken derslerimizi yapalım, parkta tanışma yapmıştık sonra dedik ki neden bir hafta sonu buluşup çocuklarla resim ve beden eğitim dersi yapalım dedik. Velilerden de pozitif cevap gelince bundan sonra cumartesi günleri resim ve beden eğitimi derslerimiz olsun. Zaten okullarımız kapalı, mecburi tutmadık güzel dönüşler aldık. 3 haftadır burada ağaçların altında güzel bir şekilde derslerimizi yapıyoruz“ dedi.