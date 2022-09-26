YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bahçelievler'de polisi bıçaklayan hırsızlık zanlısı kalçasından vurularak yakalandı

Bahçelievler'de polisi bıçaklayan hırsızlık zanlısı kalçasından vurularak yakalandı

26.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talatpaşa Caddesi'ndeki depodan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli ile yaraladığı polis memuru hastanede tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de kendisine müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan hırsızlık şüphelisi, kaçtığı sırada kalçasından vurularak yakalandı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde D-100 yan yolda elinde çuval bulunan H.A'nın durumundan şüphelenip müdahale etti. Bunun üzerine çuvalı bırakan hırsızlık şüphelisi kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, "Dur" ihtarlarını dikkate almayıp kaçan zanlıyı yakaladı. Bu sırada ekiplere bıçak gösteren şüpheli, polis memurunu yaraladı.

Elindeki bıçağı atarak kaçmayı sürdüren H.A, kalçasından vurulduktan sonra yakalandı.

Yaralı polis ile şüpheli H.A, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlının Talatpaşa Caddesi'ndeki depodan hırsızlık yaptığı ve çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildiTacikistan'da ölen Türk Kızılay'ın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi
İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldüİzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepkiNeşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Bahçelievler hırsızlık

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:01
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.