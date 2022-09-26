Bahçelievler'de polisi bıçaklayan hırsızlık zanlısı kalçasından vurularak yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de kendisine müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan hırsızlık şüphelisi, kaçtığı sırada kalçasından vurularak yakalandı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde D-100 yan yolda elinde çuval bulunan H.A'nın durumundan şüphelenip müdahale etti. Bunun üzerine çuvalı bırakan hırsızlık şüphelisi kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, "Dur" ihtarlarını dikkate almayıp kaçan zanlıyı yakaladı. Bu sırada ekiplere bıçak gösteren şüpheli, polis memurunu yaraladı.

Elindeki bıçağı atarak kaçmayı sürdüren H.A, kalçasından vurulduktan sonra yakalandı.

Yaralı polis ile şüpheli H.A, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlının Talatpaşa Caddesi'ndeki depodan hırsızlık yaptığı ve çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu tespit edildi.

