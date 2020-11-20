YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bahçelievler’de tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

Bahçelievler’de tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.11.2020 00:21 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bahçelievler’de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
12:55
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.