BAHÇELİEVLER'DE YIKIM SIRASINDA YAN BİNA ZARAR GÖRDÜ; TAHLİYE KARARI ÇIKTI Haber: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)

Bahçelievler'de, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkım işlemi sırasında, hemen yanındaki 5 katlı bir apartman zarar gördü. Bahçelievler Belediyesi zarar gören apartmana tahliye kararı çıkartırken, eşyalarını alamadan evlerinden çıkan vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. OLAY DÜN OLDU

Olay, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı sırasında yandaki 60 kişinin yaşadığı 5 katlı apartmanın bodrum katındaki kolon ve perde beton zarar gördü. Apartmandaki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, durumu Bahçelievler Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri yaptıkları incelemenin ardından binayı tahliye etme kararı aldı, binaya mühürleme işlemi yaptı. Apartmanda yaşayan bazı vatandaşlar otellere yerleştirilirken, apartmanın çökme riskine karşı güvenlik önlemi de alındı. Öte yandan bina sakinlerinin özel eşyalarını alması için sırayla müsaade edilirken, yıkımı yapılan binadaki inşaat çalışmaları ise belediye tarafından durduruldu.

"SON 24 SAATİ DIŞARI GEÇİRDİK"

Otel için başvuru yapmayan Mehmet Öztürk, yaşadığı apartmanın zarar görmesi yüzünden son 24 saati akrabalarının evinde geçirdiklerini söyleyerek, "Dün yan taraftaki binanın temelini yapan kişiler, bizim perde betonumuzu ve kolonumuzu kırmışlar. Daha sonra da belediyeden arkadaşlar gelene kadar devam etmişler. Daha sonra da durduruldu. Ondan beri mağduruz. Son 24 saati zaten dışarıda geçirdik. Hiç bir şey alamadık. Mühürlendi kapılarımız" ifadelerini kullandı. "BİNA SALLANMAYA BAŞLADI"

Apartmanın en üst katında yaşayan Şafak Karakaya, dün yıkım esnasında binanın sallanmaya başladığını ifade ederek, "Dün öğle saatlerine yakın yan bina kazılırken, bina sallanmaya başladı. Biz zaten binanın sıkıntılı olduğunu biliyorduk. Aşağıda yönetici ablamız, yetkilileri aramış. Biz de binayı boşalttık. Dün öğleden bu saate hiç bir yetkili gelmedi. Ne yapacağız, ne edeceğiz bir karara bağlanmadı. İmar müdürü geldi az önce konuştuk. Hala daha aydınlatılmadı insanlar. Bu konu hakkında hiçbir fikrimiz yok" şeklinde konuştu.