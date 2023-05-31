Bahçeli'nin bağışladığı arsaya yapılacak cemevinin projesi tanıtıldı

Etimesgut Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arsasını hediye ettiği Nevşehir'de yapılacak Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi ve ilçeye yapılacak Güzelkent Cemevleri'nin projelerini tanıttı.

Etimesgut Belediyesi ve Anadolu Alevi Ocakları Bilim, Araştırma, Eğitim ve İnanç Derneği tarafından projelerin tanıtımı için Etimesgut Korkut Ata Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.

Burada konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Bahçeli'nin Horasan Erenleri Federasyonu'na hediye ettiği Nevşehir'deki arsa üzerine yapılacak cemevinin projesi ve teknik altyapısının Etimesgut Belediyesi tarafından tamamlandığını bildirdi.

Demirel, "Arsasını sayın Genel Başkanımızın hediye ettiği, inşası da MHP Genel Merkezimizce Nevşehir'de yapılacak Horasan Erenleri Derneği Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi, mimarisi ve özellikleriyle Türkiye'ye örnek bir cemevi olacak. Projelendirme aşamasında Alevi-Bektaşi dernek, vakıf, alevi dedeleri ile kanaat önderlerinin görüşlerine başvurduk. Onların desteğini aldık." dedi.

Yakında Güzelkent Mahallesi'nde ikinci cemevinin yapımına başlanacağını belirten Demirel, "Güzelkent Aile Yaşam Merkezimizin yanındaki alana yapacağımız cemevi 1500 metre kare inşaat alanına sahip olacak cemevinde, cem salonu, dede salonu, sohbet odası, idari bölüm, atölyeler, kütüphane, yemek salonu, kesim alanı, mutfak gibi birçok donatı yer alacak." diye konuştu.

Programa milletvekillerinin yanı sıra Alevi-Bektaşi dernek başkanları ve yöneticileri katıldı.

