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Bahçesaray Belediyesinden dezenfekte çalışması

VAN HABERLERİ  | 21.03.2020 13:11 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray Belediyesi korona virüse karşı önlemlerini artırarak, yoğun olarak kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarına başladı.Korona virüse karşı alınan önlemleri artıran Bahçesaray Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

Van’ın Bahçesaray Belediyesi korona virüse karşı önlemlerini artırarak, yoğun olarak kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarına başladı.
Korona virüse karşı alınan önlemleri artıran Bahçesaray Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ın talimatıyla vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz’ın öncülüğünde cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor, ardından virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor. Belediye ekipleri; ibadethaneler, kurum ve kuruluşlar, hastane, caddeler, sokaklar ve tüm toplu kullanım alanlarında yoğun bir çalışma ile dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.

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