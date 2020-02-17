YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı

Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı

VAN HABERLERİ  | 17.02.2020 20:32 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar-Başkale ile Hizan-Bahçesaray yolları ulaşıma kapatıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle Bahçesaray ilçemize ulaşım Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyordu.

Van’ın Gürpınar-Başkale ile Hizan-Bahçesaray yolları ulaşıma kapatıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle Bahçesaray ilçemize ulaşım Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyordu. Hizan-Bahçesaray yolu 17.02.2020 (bugün) 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Gürpınar-Başkale kara yolu Güzeldere Geçidi bugün saat 17.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Van Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:26
İkindi
15:24
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Van Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.