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Bahçesaray ışıl ışıl

VAN HABERLERİ  | 07.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray şehir merkezinde yapmış olduğu ışıklandırmayla ilçeye ayrı bir güzellik kattı.İlçe belediyelerine verdiği desteklerle kent gelişimine katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesine de önemli bir hizmet desteği sundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray şehir merkezinde yapmış olduğu ışıklandırmayla ilçeye ayrı bir güzellik kattı.
İlçe belediyelerine verdiği desteklerle kent gelişimine katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesine de önemli bir hizmet desteği sundu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatlarıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Mütiullah Caddesi’nde ışıklandırma çalışması yaptı. Yeni haliyle ilçe halkının beğenisini kazanan cadde, havanın kararmasıyla da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Yapılan ışıklandırma çalışmasının ardından caddenin çok güzel bir görüntüye kavuştuğunu belirten cadde esnafı Tarkan Kaymaz, “Daha önce havaların kararmasıyla birlikte ilçe merkezi karanlığa gömülüyordu. Işıklandırmayla birlikte caddeye ayrı bir güzellik ve hareketlilik geldi. Geç saatlere kadar insanlar şehir merkezinde gezip alışveriş yapabiliyor. Çalışmalarından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e çok teşekkür ediyorum” dedi.
Burhan Kurgu ise, ilçe merkezinin yapılan çalışma ile ışıl ışıl olduğunu ifade ederek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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