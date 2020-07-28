Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor

İlçede kurulan rafting takımı ve doğaseverlerin gerçekleştirdiği etkinliklerle raftinge olan ilginin arttığı Bahçesaray'da, Türkiye Rafting Federasyonu da yeni etkinlikler için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek dağların eteklerinde, yemyeşil ormanları ve bozulmayan yapısıyla ünlü Bahçesaray ilçesinde de Müküs Çayı'nda üzerine ulusal ve uluslararası rafting yarışlarının yapılabileceği parkurlar oluşturuluyor.

Eğitimlere katılanların bundan sonra antrenör olabileceğini belirten İzmirli, "Burada 20 kişilik pırlanta gibi genç arkadaşımıza başarılı bir eğitim verdik. Burayı gezmeye gelen misafirlere eğitimi tamamlayan gençlerimiz rafting yaptırdı. Diktiğimiz ağacın meyvelerini almaya başladık. Türkiye'nin yüzde 70-80 nehirlerini görmüşümdür, ilçenin çayının muazzam bir suyu var. Berraklığı, temizliğiyle dalgaların bol ve riskin en az olduğu bir nehir." diye konuştu.

Bahçesaray'a komşu olan Çatak ilçesinde kurulan rafting takımının yeni olmasına rağmen tüm şampiyonalarda adından söz ettirdiğini ifade eden İzmirli, bölgedeki çocukların yaşantısında nehir olmasının şampiyonluklarda bir adım öne çıkmalarını sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin bir çok yerinde Bahçesaray'daki imkanların bulunmadığını aktaran İzmirli, bölgenin bu anlamda gelişmesi için federasyon olarak gerekli desteklerin verileceğini dile getirdi.

- "İlçemiz doğa sporları ve inanç turizmi merkezi"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Affan Orhan ise ilçenin rafting başta olmak üzere doğa sporları ve inanç turizmi açısından bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.