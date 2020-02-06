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Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı

VAN HABERLERİ  | 06.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.

Çalışmalar sırasında ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Bölgede çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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