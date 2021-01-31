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Bahçesaray’da gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalandı

31.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Bahçesaray’da gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Van’ın Bahçesaray Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye bir adet gençlik merkezi, 1 adet rafting parkuru ve 3 adet futbol sahası olmak üzere yeni spor alanları yapılacak.Bahçesaray’da yaşayan her yaştan vatandaşın sportif ve kültürel imkânlara kolayca ulaşabilmesini amaçlayan Bahçesaray Belediyesi, ilçeye yeni spor ve kültür alanları kazandırmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Van’ın Bahçesaray Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye bir adet gençlik merkezi, 1 adet rafting parkuru ve 3 adet futbol sahası olmak üzere yeni spor alanları yapılacak.
Bahçesaray’da yaşayan her yaştan vatandaşın sportif ve kültürel imkânlara kolayca ulaşabilmesini amaçlayan Bahçesaray Belediyesi, ilçeye yeni spor ve kültür alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin en büyük spor projesi olan gençlik merkezi projesinin yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ortak protokol imzalandı. İmza töreninden sonra konuşan Belediye Başkanı Meki Arvas, “Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı yatırım programına aldığı tesisler ile ilçe gençlerinin spor noktasında daha ilerilere gitmesini sağlayacağız. Bahçesaray’da yapılacak olan 1 gençlik merkezi, 1 rafting parkuru ve 3 adet futbol sahası protokolü imzalandı ilçemize hayırlı olsun. İlçemizde yapılacak projeler için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ekibine şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.

Bahçesaray’da gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalandı

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