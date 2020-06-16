YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Bahçesaray’da köprü yapımı

Bahçesaray’da köprü yapımı

VAN HABERLERİ  | 16.06.2020 17:25 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde heyelandan dolayı yıkılan köprünün yerine yenisi yapıldı.Bahçesaray ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi’nde yıkılan köprü için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde heyelandan dolayı yıkılan köprünün yerine yenisi yapıldı.
Bahçesaray ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi’nde yıkılan köprü için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Heyelandan dolayı yıkılan köprünün yerine hazır betondan yapılmış bir köprü yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.
Yapılan çalışmayla mahalle halkının büyük bir sıkıntıdan kurtulduğunu ifade eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray Şantiye Şefimiz Abdullah Karca ile daha önce tespit ettiğimiz Kaşıkçı Mahallemizdeki köprünün yerine yenisi yapıldı. Desteklerinden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Emin Bilmez çok teşekkür ederim. Elimizi her daim güçlü kıldılar” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:07
Akşam
19:40
Yatsı
21:22

Van Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi

Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.