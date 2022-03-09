YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü

Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü

09.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir mahallenin yolu kapandı.

Bölgede iki günden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi, Bahçesaray'da yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Özbeyli Mahallesi yolunun 15. kilometresine çığ düştü.

Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yoldaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bir süre çalışma yapan ekipler, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecekHonda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecek
Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacakÖldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:22
İkindi
15:38
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Çarşamba

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Zeynep Öner Eczanesi
Edremit
Asya Eczanesi
Tusba
Öz Yaşam Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.