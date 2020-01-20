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  4. Bahçesaray’da yaban hayvanlara yem desteği

Bahçesaray’da yaban hayvanlara yem desteği

VAN HABERLERİ  | 20.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiler, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı, Van’ın Bahçesaray ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiler, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı, Van’ın Bahçesaray ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bir çok kırsal mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar yağışı ile birlikte insanlar kadar yaban hayvanları da etkileniyor. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı öncülüğünde Bahçesaray Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Affan Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli öğretmenler, hayvanseverler ile birlikte 6 torba buğday, 200 kilo tavuk eti, hçsebze, meyve, ekmek ve ayılar için bal doğaya bırakıldı.
Başkan Sabırlı, yaklaşık bir haftadan buyana Bahçesaray’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. İnsanlar kadar yaban hayvanlarının da etkilendiğini ifade eden Başkan Sabırlı, "Kardan dolayı etkilenen yaban hayvanları için ilçe halkı ile birlikte buğday, ekmek, sebze meyve ve ayılar içinde 3 kutu balı doğaya bıraktık. Bundan sonra belli aralıklarla doğaya yiyecek bırakma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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