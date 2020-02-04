Bahçesaray'daki çığın altından imkanlarıyla kurtulan kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı:

"Şantiye şefimiz ve ekip başımız arkamdan geliyordu. Minibüsü geçtikten kısa süre sonra ani bir çığ geldi. Duraksadım sonra yolu açayım diye devam ettim. Daha önce olmuş bir kazayı tespit etmemiz gerekiyordu. Çığın çok büyük olduğunu görünce ikinci makinaya ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Geri gelerek şefe ilettim. Onlar ikinci makine için harekete geçti, ben de orada kaldım. Minibüs sürücüsüne zincirlerini tak geri dönelim dedim. Çünkü yolda yoğun tipi vardı, görüş yoktu. Minibüs sürücüsü 'istersen bir daha dene yolu açabilirsen belki evimize ulaşırız yanımızda çocuklar var' dedi."

- "İkinci kez çığ düştü"

Yolu açmak için harekete geçtiğinde ikinci çığın düştüğünü belirten Karagülle, "Hareket ettiğim anda çığ düştü ve ne olduğunu anlayamadım. Makine dereye yuvarlandı. Bir süre bekledim, minibüstekiler gelir beni kurtarır diye düşündüm. 20-25 dakika bekledikten sonra kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım. Camı kırarak çıktım, üzerimde biraz kar tabakası vardı. Işık görünce çekicin sapıyla kırıp çıktım. Minibüsü aradım ancak bulamadım. Sonra yola çıktım ve köye doğru yürümeye başladım. Gelen bir minibüse bindim ve durumu anlattım. Beni hastaneye yetiştirdiler sonra da gerekli yerlere haber verdiler." ifadelerini kullandı.

- "19 tonluk aracı sürükledi"

Karagülle, arkasından sadece minibüsün geldiğini, başka aracın olmadığını dile getirerek "Minibüste 2 çocuk gördüm camın önünde. Yaklaşık 10 kişilik grup vardı. Sürücüyle, belediyede çalışan greyderci arkadaş zincir bağlıyordu. Çığ esnasında onlara ne oldu bilmiyorum. Çok büyüktü. Kullandığım makine 19 ton ağırlığında. Onu fırlattıysa daha küçük tonajlı araçların durumu ne olur bilemiyorum." diye konuştu.



