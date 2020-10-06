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Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü eğitime başladı

İZMİR HABERLERİ  | 06.10.2020 10:25 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Kolejinin İzmir’deki 6’ncı, kentte hizmete açtığı ilk fen lisesinin de içinde bulunduğu ’Kuzey Kampüsü’nde eğitim başladı.

Bahçeşehir Kolejinin İzmir’deki 6’ncı, kentte hizmete açtığı ilk fen lisesinin de içinde bulunduğu ’Kuzey Kampüsü’nde eğitim başladı. Kampüs Müdürü Serkan Taşcıoğlu, MEB’in belirlediği kademelerde hem online hem de yüz yüze eğitimlere başladıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin proje üreten, projelerini tasarlarken bilimsel bakış açılarının yanı sıra toplumsal faydayı gözeten, tasarım yönüyle güçlü ürünler ortaya çıkaran dünya vatandaşları olarak yetişmelerini sağlıyoruz” dedi.
2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim yatırımlarına devam eden Bahçeşehir Kolejinin İzmir’deki 6’ncı kampüsü olan Kuzey Kampüsü, eğitim öğretime başladı. Menemen Ulukent’te kapılarını öğrencilerine açan kampüste; anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi kademeleri bulunuyor. Anadolu Caddesi ile Çanakkale Otobanı’nın birleştiği noktada olması nedeniyle kolay ulaşımın sağlandığı kampüs 9 bin metrekare kapalı alana sahip. Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsünde; STEM+A Center ve STEM+A eğitim modeli uygulamaları için hazırlanan laboratuvarların yanı sıra açık ve kapalı spor alanları bulunuyor. 2 blok ve 48 derslikten oluşan kampüs, Bahçeşehir Kolejinin Karşıyaka bölgesindeki ilk Anadolu ve fen lisesi de olma özelliğini taşıyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kampüsteki anaokulu ve 1. sınıf ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri hem yüz yüze hem de online eğitimlerine başladı. Pandemi gereği Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan “Bilim ve Danışma Kurulu” tarafından belirlenen önlemlerle yüz yüze eğitime başladıklarını belirten kampüs müdürü Serkan Taşcıoğlu, Bahçeşehir Kolejinin yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital eğitim uygulaması Metodbox ve Türkiye’nin ilk eğitim odaklı yerli ve güvenli görüntülü konuşma platformu SeeMeet üzerinden de online eğitimleri başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Dijital eğitimi başarıyla uyguluyoruz”
Müdür Taşcıoğlu, “Kampüsümüzde yüz yüze eğitimin yanı sıra bu dönemde yeni nesil eğitimin en önemli unsurlarından biri olan dijital eğitimi de başarıyla uyguluyoruz. Öğrencilerimizin öğrenme sürecini ve akademik başarılarını zaman ve mekân kısıtlaması olmadan destekliyoruz. Eğitim öğretim etkinliklerimizi kesintisiz ve etkili sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, Bahçeşehir Kolejinin dijital eğitim yatırımları kapsamında İstanbul ve Ankara’daki mühendis ve yazılımcılarla ortaya koyduğu SeeMeet platformunda bir araya geliyor. Öğrencilerimiz, Metodbox üzerinden SeeMeet’e bağlanarak canlı derslere katılıyorlar. Türkiye’nin eğitim odaklı ilk görüntülü görüşme platformu SeeMeet ile öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sanal bir okul ortamında interaktif canlı derslerini işliyor” diye konuştu. Öğrenci ve velilere hem dijital hem de fiziki ortamda kapılarını açmalarının mutluluğu ile heyecanını yaşadıklarını dile getiren Taşcıoğlu, “Bahçeşehir Kolejinin İzmir’deki ilk ve tek fen lisesi olmamız da öğrencilerin tercihlerinde etki sağlıyor. Okulumuzda bulunan STEM+A ve robotik laboratuvarlarında fen ve teknolojiye ilgi duyan tüm öğrencilerimize hizmet verecek çalışma alanları bulunuyor. Öğrencilerimizin projelerini tasarlarken bilimsel bakış açılarının yanı sıra toplumsal fayda sağlayan, tasarım yönüyle güçlü ürünler oluşturmalarına özen gösteriyoruz. Akademik kadromuzdaki öğretmenlerimizin uluslararası deneyimleri sayesinde gerek bilimsel gerekse kültürel proje ve etkinliklerde aktif rol alacağız. Ortaokul ve lise düzeyinde haftalık olarak yapılan gelişim izleme sınavlarıyla öğrencilerimiz merkezi sınavlara sistemli bir şekilde hazırlanıyorlar. Yurt dışını hedefleyen öğrencilerimiz ise 9. sınıftan itibaren danışmanlık hizmeti vererek dünyanın her noktasında eğitimlerine devam edecek düzeyde yönlendirilecekler” sözlerine yer verdi.

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