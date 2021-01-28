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Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Faruk Eczacıbaşı buluştu

28.01.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Faruk Eczacıbaşı buluştu

Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve velileri, Geleceğe Smaç Projesi kapsamında Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile online ortamda buluştular.Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsünde çalışmalarını sürdürdükleri Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Projesinde, Baş Antrenör Soner Binici ve Kocaeli Koordinatörü Gökçen Binici’nin de katıldığı online seminere Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve velileri yoğun ilgi gösterdi.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve velileri, Geleceğe Smaç Projesi kapsamında Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile online ortamda buluştular.
Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsünde çalışmalarını sürdürdükleri Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Projesinde, Baş Antrenör Soner Binici ve Kocaeli Koordinatörü Gökçen Binici’nin de katıldığı online seminere Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve velileri yoğun ilgi gösterdi. Bahçeşehir Koleji öğrencilerine ve velilerine “Pandemi Döneminde Psikolojik Yaklaşımlar ve Spor Psikolojisi nedir?” konulu seminer online ortamda gerçekleşti. Eczacıbaşı Spor Kulübü tarafından organize edilen seminerde Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, A Takım sporcuları, spor psikologları öğrencilere ve velilere değerli paylaşımlarda bulundular.
Yoğun katılım gözlenen seminerde büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler, Geleceğe Smaç’ın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını, geleceğe emin adımlarla yürüyen, güçlü Türk kadınları yetiştirmeyi amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi olduğu da geniş yönleriyle aktarıldı.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Faruk Eczacıbaşı buluştu

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