Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı

5 yılda 20 milyon TL yatırımla kurulan ve şu an itibarıyla İstanbul ve Ankara'da teknoparklarda 100'e yakın mühendis ve yazılımcının çalıştığı Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiklerini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modelimizi (KÖM) yapay zeka tabanlı hale getirerek geleceğe taşıdık. Uzaktan eğitim sürecinde de Metodbox ile çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarının bir ayağında güçlü öğretmen kadromuz var. Diğer ayağında ise İstanbul ve Ankara'daki teknoparklarda çalışan yazılımcı ve mühendis kadromuz var. Özellikle pandemi sürecinde bu arkadaşlarımız canla başla çalışarak uzaktan eğitim sürecimizin sorunsuz geçmesi için çalıştı. Şimdi bu ekiple birlikte eğitim entegrasyonu olan ilk yerli görüntülü konuşma uygulamamız SeeMeet'i ortaya çıkardık.

İsmini 7. sınıf öğrencilerimizden Elif Naz Öztürk'ün koyduğu ve bizim de hemen benimsediğimiz SeeMeet'i nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Türkiye, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olacak diyoruz. Cumhurbaşkanlığımız da yayımlanan genelge ile bilgi güvenliği risklerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılması, kullanıcı bilgilerinin Türkiye dışına çıkarılmaması için yerli yazılım kullanılması gerektiğini belirtiyor. Biz de yatırımlarımızı ve bilgi birikimimizi ortaya koyarak bu hedef için önemli bir adım atıyoruz."