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Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş’ta aşı uygulama merkezi açıyor

03.09.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş’ta aşı uygulama merkezi açıyor

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle aşı uygulama merkezi kuruyor.

BAU açıklamasına göre, aşılamaya destek olmak amacıyla kurulan merkez, mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.

Dünyada her geçen gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19 salgını farklı varyantlarla ülkelerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kovid-19’a karşı en güçlü silah ise aşı. Küresel çapta, ikinci doz aşı olmak üzere şimdiye kadar uygulanan doz sayısı 5 milyara yaklaşırken, Türkiye’de ise üçüncü doz da dahil olmak üzere uygulanan aşı miktarı 95 milyonu buldu.

Kabine toplantısının ardından açıklanan yeni kararlar doğrultusunda, aşılama oranlarının artırılmasına destek olmak amacıyla kolları sıvayan BAU, Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Beşiktaş’ta aşı merkezi kuruyor. Dileyen herkesin kolaylıkla başvurarak aşısını olabileceği merkezde, BAU Tıp Fakültesi doktorları ve İlçe Sağlık Kurumu personeli hizmet verecek.

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