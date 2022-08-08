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Bahçeşehir Üniversitesi’nde mezuniyet etkinliği

08.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Future Kampüste gerçekleştirilen törende 589’u yabancı öğrenci olmak üzere toplam 3 bin 540 öğrenci keplerini havalandırarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 22. dönem mezunlarını veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) mezuniyet coşkusu yaşanırken, İranlı öğrencinin, üniversite birinciliğine uzanan başarı hikayesi ilgi gördü.

BAU açıklamasına göre, Üniversite, 2021-2022 akademik yılında 22. dönem mezunlarını verdi. Future Kampüste gerçekleşen törende 589’u yabancı öğrenci olmak üzere toplamda 3 bin 540 öğrenci keplerini atarak, yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.

Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, yurt dışındaki üniversitelerin akademik temsilcileri, Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri, Türkiye’nin önde gelen sektör temsilcileri ve ailelerin katıldığı törende dereceye giren öğrenciler ile tüm mezunlara diplomaları takdim edildi.

- "Öğrencilerimizi en içten dileklerimizle kutluyoruz"

Açıklamada törendeki açılış konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Şirin Karadeniz, mezunlarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Sevgili mezunlarımız, BAU ailesi olarak mezuniyet sevincinizi mutlulukla paylaşıyoruz. Bize pırıl pırıl gözlerle bakan siz sevgili öğrencilerimizi en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler azmettiniz, çalıştınız ve başardınız. Pandemi süreci dâhil olmak üzere asla yılmadınız ve yolunuza devam ettiniz. Sizi gönülden tebrik ediyorum. Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olarak kendinizle gurur duyun. Çünkü ailelerinizle birlikte biz sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

-"Hayallerimi gerçekleştirdim"

Üniversitenin Psikoloji Bölümünü birincilikle bitiren ve okul birincisi olan İranlı Ali Rezaei başarı hikayesini paylaştı.

Amerika’da araştırma yaparken Bahçeşehir Üniversitesi’ni gördüğünü dile getiren Rezaei, "Üniversitenin imkanlarının çok iyi olduğunu anladım bu yüzden Bahçeşehir Üniversitesi’ni eğitimim için tercih ettim. Psikoloji Bölümü üzerinden ilerlemek istiyorum çünkü bu bölümü çok seviyorum. O yüzden psikolojiyi seçtim. Üniversiteyi birincilikle bitirdiğim için çok gurur duydum. Zaten çok uğraştım. Ailem ve kendim için çok mutlu oldum. Bütün üniversite hayatımda bunun için çok uğraştım. Birinci olduğum için çok memnunum." ifadelerini kullandı

Doğduğundan beri birçok ülkeyi ziyaret ettiğini anlatan Ali Rezaei, şunları aktardı:

"Benim için önemli olan başka bir ülkede birinci olmak değil kendim için başarmak oldu. Dün ne yaptım, bugün ne yaptım yarın ne yapacağım benim için o önemli olan bu. 8 yaşındayken ailemle turist olarak buraya geldim. Aileme şunu dedim, ben bir gün burada yaşayacağım. Hayalimi gerçekleştirdim. Buraya geldim ve üniversitemi bitirdim. İstanbul benim için hayalimdeki il onu çok seviyorum o yüzden burada olduğum için çok mutluyum."

-Mezunlardan ihtiyaç sahibi öğrencilere anlamlı destek

Mezuniyet töreni bu yıl bir ilke daha sahne oldu.

BAU ve İhtiyaç Haritası (İH) işbirliği ile Bahçeşehir Üniversitesi mezunları sayesinde eğitim hayatlarına yeni başlayacak olan ihtiyaç sahibi öğrenciler kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere temel okul ihtiyaçlarına kavuşacaklar.

Gönüllüler ihtiyaç sahiplerine destek olmak için, ihtiyaç haritası üzerinden kırmızı pine tıklayarak ilgili ihtiyacı karşılayabilecekler.

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