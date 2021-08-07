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Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı

07.08.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı

Başkentte, evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı.

Çankaya ilçesi Ön Cebeci Mahallesi Samur Sokak’ta oturan Meral T'nin (55) bahçesinde, "kötü koku" ihbarı üzerine yapılan aramada, çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu.

Köpekleri öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Meral T, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcıya ifade veren kadın, hırsızlık ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Meral T, savunmasında şunları söyledi:

"Hayvanları çok severim, eziyet etmiş değilim. Sokak hayvanlarına bakan hayvan gönüllüsüyüm. Köpeklerin bulunduğu yerde uzun yıllardır ikamet etmekteyim. Hayvanları tedavi ettirdiğime dair evrakım var. Evimde 7 köpek vardı. Yine sokak kedisi vardı. Bahçeden 2 tane ölü hayvan çıktı. Mecbur kaldığım için hayvanları bahçeye gömmek zorunda kaldım. Yaklaşık 1,5- 2 ay önce ölü köpeklerin 2'sini oraya ben gömdüm, diğerlerini ben gömmedim. Bütün hayatımı hayvanlara adadım. 30 yıldır bu adreste kiracıyım. Suçsuzum, serbest bırakılmamı istiyorum."

Hakimlik, Meral T'nin Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan tutuklanmasına hükmetti.

- Diğer hayvanlara Bakanlık yetkilileri tarafından el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Meral T'nin evine köpek doldurup, eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri duyulduğu yönünde yapılan ihbar sonucu, ikametin çevresinde yapılan araştırmalarda köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine arama yapıldığı belirtildi.

Arama sonucunda 3'ü küpeli olmak üzere, bakımı ihmal edilmiş 7 köpek bulunduğu aktarılan açıklamada, hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından el konulduğu, çevreden koku gelmesi sebebiyle de bina bahçesinde kazı yapıldığı bildirildi.

Kazıda bahçede 11 ölü köpek bulunduğu ve gömülmesi için Çankaya Belediyesi görevlilerine teslim edildiği anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İşlemler devam ederken, şüpheli Meral T. ikametine gelmiş, olay yerinden ayrılmak ve kıyafetlerini çıkartmak istemesi üzerine yakalama işlemi yapılmıştır. Aynı binada müşteki Mehmet Ç'nin, şüphelinin kendisinden habersiz ikametine girdiğini, evine kedi, köpek aldığını, evine zarar verdiğini, banyoda bulunan bakır kazanı çaldığını, elektrik sayacını değiştirip, elektrik ve suyu kullandığını beyan etmesi üzerine şüpheli hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, mala zarar verme ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmış, kanuna muhalefet ve bina dahilinde hırsızlık suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Burada yapılan sorgusu sonucunda Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanmasına karar verilmiş, bina dahilinde hırsızlık suçu bakımından tutuklama talebinin reddine karar verilmiştir."

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