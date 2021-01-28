YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu

Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu

28.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu

Ordunun ikizce İlçesi Gaziler Mahallesi’nde Şeref Şahinkaya isimli vatandaş fındık bahçesinde çalışırken yaralı ve uçamaz durumda yırtıcı bir kuş buldu.

Ordunun ikizce İlçesi Gaziler Mahallesi’nde Şeref Şahinkaya isimli vatandaş fındık bahçesinde çalışırken yaralı ve uçamaz durumda yırtıcı bir kuş buldu. Durumu önce 112 sağlık ekiplerine, ardından İkizce’de hizmet veren veteriner kliniğine götürdü.
Veteriner Hekim Özkan Azıklı ve Ogün Öztürk tarafından kanadından saçma ile yaralandığı için doku zedelenmesi tespit edilen kızıl şahine gerekli ilk müdahalesinin yapılmasının ardından antibiyotik ve vitamin takviyesi uygulandı. Yaralı kızıl şahin, yaklaşık 1 haftalık gerekli tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, uçma kabiliyetine kavuşması sonrası yaralı bulunduğu ikizce ilçesinde tekrar doğayla buluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:46
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:09

Ordu Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Nilüfer Eczanesi
Altinordu
Pınar Eczanesi
Altinordu
Çalışkan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Ölçek Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Çakıroğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Özsoy Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Altınordu’da okullar dezenfekte edildi

Altınordu’da okullar dezenfekte edildi

Ordu’dan sis manzarası

Ordu’dan sis manzarası

Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

Ordu'da cips standının rüzgarın etkisiyle sürüklenmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Ordu'da cips standının rüzgarın etkisiyle sürüklenmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Ordu Valisi Sonel üç kitap yazan engelli gencin bilgisayar isteğini yerine getirdi

Ordu Valisi Sonel üç kitap yazan engelli gencin bilgisayar isteğini yerine getirdi

Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü

Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.