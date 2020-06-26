YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bahçesinde şahin buldu, belediyeye teslim etti

Bahçesinde şahin buldu, belediyeye teslim etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde Mahalle sakini Mahmut Çelikten yaralı olarak bulduğu şahini Bünyan Belediyesi’ne teslim etti.Yaralı Şahin Belediye personeli tarafından teslim alınarak Tedavi edilmek için Bünyan Belediyesine getirildi.

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde Mahalle sakini Mahmut Çelikten yaralı olarak bulduğu şahini Bünyan Belediyesi’ne teslim etti.
Yaralı Şahin Belediye personeli tarafından teslim alınarak Tedavi edilmek için Bünyan Belediyesine getirildi. Sol ayağı kırılmış olan şahine ilk müdahaleyi yapan ve yaralı ayağı sabitleyen Belediye personeli Akın Ayerdem’de, ilk müdahalenin ardından şahini tedavi için veterinere götürdü.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, yaralı şahini iyileşene kadar koruma altına aldıklarını, iyileştikten sonra doğal yaşamına salacaklarını aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:08
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.