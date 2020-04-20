Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bahçesinde temizlik yapan bir kişi kuru otları ateşe verdi. Ormana doğru ilerleyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alanya ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde meydana gelen yangında, E.Ö. (42) temizlik yaptığı evinin bahçesindeki otları ateşe verdi. Kuru otların tutuşması sonucu rüzgarın da etkisiyle alevler ormana doğru ilerlemeye başladı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz ve 1 itfaiye aracı yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yaklaşık 1,5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın sonrası E.Ö., bahçesindeki otları yakmak isterken ne olduğunu anlayamadan yangının büyüdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

