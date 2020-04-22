YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bahçeye devrilen kamyonetteki kadın öldü

Bahçeye devrilen kamyonetteki kadın öldü

SAMSUN HABERLERİ  | 22.04.2020 20:26 | Son Güncelleme

Bahçeye devrilen kamyonetteki kadın öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde, kapalı kasa kamyonetin bahçeye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Yıldırım'ın kullandığı 53 AU 334 plakalı kapalı kasa kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, araçta bulunan Keziban Yıldırım (76) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Atakum Samsun Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Samsun Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:38
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:29
Yatsı
20:58

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Engin Eczanesi
Ilkadim
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadim
Eylül Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.