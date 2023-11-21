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Bahçeye gelen tilkiyi elleriyle besledi

21.11.2023 09:54 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da hayvan sever vatandaş köydeki evine gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Bahçeye gelen tilkiyi elleriyle besledi

Erzurum’da yaşayan hayvan sever vatandaş Haluk Ertek, Akdağ’daki köyünde eve gelen tilkiyi elleriyle besledi. Evde bulunan kedilerine yem ve su vermek için köye giden Haluk Ertek tilkiyi görünce şaşırdı. Açlıktan bitkin düşen tilkiyi besleyen Haluk Ertek, “Elimizden geldiği kadar ailece sokak hayvanlarına sahip olmaya çalışıyoruz. Köydeki evimizin bahçesinde kedilerimiz vardı. Onlar için yemek götürmüştüm. Akşam saatlerinde baktık ki davetsiz bir misafir gelmiş. Bir tilki gelmiş kedilerimizin yiyeceğine ortak olmuş. Biz de kendisini besledik” diye konuştu.

Bahçeye gelen tilkiyi elleriyle besledi

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