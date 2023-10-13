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Bahçeye giren ayılar arı kovanlarına ve çevreye zarar verdi

13.10.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta yaşayan Hüseyin Yılmaz, arıcılık yaptığı bahçesine birden fazla ayının girdiğini iddia ederek yaklaşık 10 kovanına ve çevreye zarar verdiklerini söyledi.

Bahçeye giren ayılar arı kovanlarına ve çevreye zarar verdi

Edinilen bilgiye göre olay, Sinop’un Erfelek ilçesi Akçaçam Köyü Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Hüseyin Yılmaz, Sinop merkezden döndüğü sırada bahçesinin darmadağın olduğunu gördü. Durumu yetkililere bildiren Yılmaz, destek bekliyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hüseyin Yılmaz, “Köye gidip evin bahçesine girdiğim zaman her tarafın darmadağın olduğunu gördüm. Kovanlar parçalanmış ve arılar ölmüş. Zaten ben o anda şoke oldum. Yapacak hiçbir şey yoktu. 15’e yakın kovanım vardı, 10’u gitmiş. Görgü tanığı yok. Köylülerin demesine göre 2 gün önce gece yarısı köpeklerin sesleri çok duyulmuş. Fakat kimse ne olduğunu bilmediği için bir şey yapmamış. Petekler kırılmış, tel örgüler vardı onlar da yıkılmış. 2 tane meyve ağacı vardı onun da dalları kırılmış. Bal çerçeveleri bile otların arasına girmiş. Ben gerekli yerlere müracaatta bulundum. Gelip baktılar. Bu ayılar için bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

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