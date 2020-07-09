YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Bahşılı Belediyesi parklardaki oyun grupları yenileniyor

Bahşılı Belediyesi parklardaki oyun grupları yenileniyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki tüm mahallelerde bulunan parklarda oyun grupları yenileniyor.Korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle başlayan kontrollü sosyal hayat ile birlikte, Bahşılı ilçesindeki tüm parklarda bakım çalışması gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm parkların çocuk oyun grubunu değiştirip yeniledi.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki tüm mahallelerde bulunan parklarda oyun grupları yenileniyor.
Korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle başlayan kontrollü sosyal hayat ile birlikte, Bahşılı ilçesindeki tüm parklarda bakım çalışması gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm parkların çocuk oyun grubunu değiştirip yeniledi. Böylelikle, parklara uğrayan vatandaşlar, daha temiz ve sağlıklı bir ortamda dinlenebilirken, çocuklar da gönüllerince oyun oynayıp eğlenebiliyor.
İlçedeki tüm parklarda yenileme çalışmalarının başladığını belirten Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, “İlçemizdeki tüm parklarımızı yeniliyoruz. Parklardaki oyuncaklar ve oturma alanları boyanıyor, eksikleri tamamlanıyor. Arızalı olanları onarılıyor veya yenileniyor. Çocuklarımız ve değerli hemşehrilerimizin daha güzel vakit geçirebilmeleri için parklarımıza yönelik bu çalışmalarımız sürecek. Kısa süre içinde bu çalışmayı tamamlayarak yaz aylarının ilçemizde daha renkli, güvenli ve yaşam kalitesinin yüksek biçimde geçmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzmanlar uyardı! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa... Uzmanlar uyardı! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa...
Evinden çıktı! 1 metre boyunda Evinden çıktı! 1 metre boyunda
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:19
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:23
Yatsı
22:07

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Akbudak Eczanesi
Merkez
Aylin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kırıkkale’de park halindeki minibüs alev alev yandı

Kırıkkale’de park halindeki minibüs alev alev yandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Uzmanından uyarı: Bu belirtiler, ’ALS’ hastalığının habercisi olabilir

Uzmanından uyarı: Bu belirtiler, ’ALS’ hastalığının habercisi olabilir

Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan 3 dua kitabı ele geçirildi

Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan 3 dua kitabı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.