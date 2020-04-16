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Bahşılı’da bir mahalleye Hidayet Doğruer ismi verildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 16.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Yeşilköy Mahallesinin isminin ‘Hidayet Doğruer Mahallesi’ olarak değiştirildiğini duyurdu.Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinin ismi, meclis toplantısında alınan kararda ‘Hidayet Doğruer Mahallesi’ olarak değiştirildi.

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Yeşilköy Mahallesinin isminin ‘Hidayet Doğruer Mahallesi’ olarak değiştirildiğini duyurdu.
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinin ismi, meclis toplantısında alınan kararda ‘Hidayet Doğruer Mahallesi’ olarak değiştirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlçe Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, “İlçemize hayırlı olsun. Yeşilköy Mahallemizin ismi, Kırıkkale’ye ve ilçemize birçok emeği geçen, hastane ve ilköğretim okulları yaptıran, hayırsever büyüğümüzün ismini yaşatmak üzere Hidayet Doğruer olarak değiştirilmiştir. Bundan sonra Yeşilköy Mahallesinin ismi, Hidayet Doğruer olarak değiştirilmiştir” dedi.
İlçede pek çok hayır işi yapan iş adamı Doğruer’in ismi hali hazırda bazı okullarda yaşatılırken eski devlet hastanesine de verilmişti.

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