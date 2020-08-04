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Bahşılı’da cami inşaatı başladı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 04.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde TOKİ bölgesine yapılacak caminin inşaat çalışmaları başladı.Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in seçimden önce söz verdiği bir vaat daha gerçekleşiyor.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde TOKİ bölgesine yapılacak caminin inşaat çalışmaları başladı.
Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in seçimden önce söz verdiği bir vaat daha gerçekleşiyor. TOKİ bölgesine yapılacak cami için gerekli çalışmalar ve hazırlıkların ardından önce yer tespiti yapılırken sonrasında da projesi hazırlandı. Caminin yapılacağı alanda da alt yapı ve kazı çalışmaları başladı. Alt yapı çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Başkan Tekin, caminin en kısa sürede bitirilmesi için çaba gösterileceğini kaydetti.
Vatandaşların desteğinin de alındığı projenin yapılacak bağışlarla kısa sürece tamamlanacağı kaydedildi.

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Yasin Eczanesi
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