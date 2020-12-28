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Bahşılı’da yeni mezarlık çalışmaları

KIRIKKALE HABERLERİ  | 28.12.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde oluşturulan yeni mezarlık sahasında ağaçlandırma çalışmaları da başlatıldı.Bahşılı Belediyesi tarafından ilçede önemli bir çalışmaya daha imza atıldı.

Bahşılı’da yeni mezarlık çalışmaları

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde oluşturulan yeni mezarlık sahasında ağaçlandırma çalışmaları da başlatıldı.
Bahşılı Belediyesi tarafından ilçede önemli bir çalışmaya daha imza atıldı. Başkan Recep Zafer Tekin’in girişimleri ile kapasitesi dolan mezarlık alanının yenisinin yeri belirlenerek sahası oluşturuldu. Belirlenen mezarlık alanında ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tekin, yeni mezarlık alanındaki ağaçlandırma çalışmalarına da destek verdi.
Başkan Recep Zafer Tekin, “İlçemizde yeni mezarlık yeri tahsis ettik ve ağaçlandırmasını yaptık. Planlanan mezarlık alanı 53 bin metrekare. Parselasyon çalışmalarımız da bitmek üzere” dedi.

Bahşılı’da yeni mezarlık çalışmaları

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