Baht Oyunu'nun yıldızı Cemre Baysel imaj değişikliğine gitti! Rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz kayıtsız kalamadı

Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan Cemre Baysel, son günlerin dikkat çeken isimleri arasında.

Instagram'da 2,1 milyon takipçiye sahip olan Baysel, son olarak yaptığı imaj değişikliği ile gündemde. Genç oyuncu Baysel imajını değiştirerek, saçlarını boyattı.



Yeni haline beğeni yağan ünlü oyuncuya rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'ın yaptığı yorum ise aralarındaki aşk dedikodularını güçlendirdi.

Şaşmaz, Baysel'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozuna "No worries..! ❤️???????? (Endişelenme)" mesajını düştü.



