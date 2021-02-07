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Bahtiyar Yokuşunda kahramanlık yürüyüşü yapılacak

07.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restorasyonu aşamasında olan ve kentin kurtuluş savaşında kilit noktalarından biri olan Bahtiyar Yokuşunda kahramanlık yürüyüşü yapılacak.Dulkadiroğlu Belediyesi’nin şehrin turizmine katkı sağlaması amacıyla restore ettiği Bahtiyar Yokuşunda çalışmalar devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restorasyonu aşamasında olan ve kentin kurtuluş savaşında kilit noktalarından biri olan Bahtiyar Yokuşunda kahramanlık yürüyüşü yapılacak.
Dulkadiroğlu Belediyesi’nin şehrin turizmine katkı sağlaması amacıyla restore ettiği Bahtiyar Yokuşunda çalışmalar devam ediyor. İlk etap çalışmasının tamamlandığı Bahtiyar Yokuşu, tarihi önemine yakışır bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kurutuluş savaşı mücadelesinde stratejik bir konuma sahip Bahtiyar Yokuşu, 12 Şubat Kurutuluş günü öncesinde yapılacak olan Kurutuluş Yürüyüşüne ev sahipliği yapacak. 11 Şubat günü gerçekleştirilecek olan yürüyüş öncesinde son hazırlıklar sürüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Okay, “Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Bahtiyar yokuşunda önemli bir etkinliğe imza atacak. Bahtiyar Yokuşu kurtuluş savaşı tarihinde de önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple bu öneme dikkat çekmek adına Kahramanlık Yürüyüşünü organize ediyoruz. İnşallah pandemi sonrasında da bu gibi etkinlikleri coşku içerisinde yapacağız” dedi.

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