BAİB heyeti, doğal taş ihracatını artırmak için Güney Afrika'ya gidecek

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgenin doğal taş ihracatını ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki etkinliğini artırmak için bu ülkeye ticaret heyeti düzenleyeceklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgenin ihracatını daha da artırmak için yoğun çalışma sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda 22-27 Şubat 2022'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentini ziyaret edeceklerini ifade etti.

Geziye doğal taş sektörünü kapsayan sektörel ticaret heyetinin katılacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Güney Afrika'da potansiyeli yerinde tespit edip, ihracatçı firmalarımızı ülkenin ithalatçılarıyla bir araya getireceğiz. Güney Afrika, Ticaret Bakanlığımızca hedef ülke olarak belirlenmişti. Biz de bu çerçevede Bakanlığımızın onayını alarak, Güney Afrika'ya sektörel ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyoruz. Amacımız bölgemizin doğal taş ihracatını ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde etkinliğimizi artırmak ve ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeleri daha geniş yelpazeye çıkarmaktır. Hem Bakanlığımız hem de Birliğimiz Güney Afrika'ya gidecek olan firmalarımıza ciddi destekler sunuyor."

Firmaları heyete katılmaya ve bu desteklerden faydalanmaya davet eden Çavuşoğlu, sektörel ticaret heyetlerinin bireysel girişimlere göre daha etkili olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, görüşecekleri firmaları ve gerçekleştireceği iş görüşmelerini büyükelçiliğin, konsolosluğun ve ticaret ataşeliğinin birliğe aktaracağı bilgiler doğrultusunda gerçekleştireceklerini belirtti.

Heyete katılmak isteyen firmaların başvurularını 19 Kasım'a kadar yapmaları gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, Güney Afrika'nın yanı sıra ilerleyen süreçte Mısır ve İngiltere'ye de doğal taş sektörü için sektörel ticaret heyeti düzenleyeceklerini kaydetti.

