Baişiskele bayramı temiz geçirdi

Kurban Bayramında vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda zaman geçmesi için çalışan Başiskele Belediyesi ekipleri, bayram süresince 175 kamyon çöp topladı.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile yürütülen temizlik çalışmaları sonucunda 175 kamyon kurban atığı,bahçe atığı ve moloz atığı toplandı. Kurban Bayramı öncesinden planlamalarını ve nöbet çizelgelerini oluşturan Başiskele Belediyesi, bayramın 4 günü iş makinaları ve yer ekipleriyle yoğun mesai harcadı. Vatandaşların sağlığı için kurban atıklarının toplanılması ve temizlik hizmetleri çöp taksi ile daha hızlı gerçekleşti. İlçede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm evsel atıklar ve molozlar, temizlik ekiplerinin özverili çalışmalarıyla her mahallenin sokak ve caddeleri temiz tutuldu.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki atıkları alırken, Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşların temizlik hizmeti taleplerini de yerine getirildi.



