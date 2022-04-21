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Bakan Adil Karaismailoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

21.04.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Adil Karaismailoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Peru da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Şampiyonası'nda 3. olan milli takım sporcularını kabul etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TOSSFED) yapılan açıklamada, TOSSFED Başkanı Birol Aydın, yönetim kurulu üyeler, teknik heyet ve sporcuların kabulde hazır bulunduğu belirtildi.

Görüşmede, Bakan Karaismailoğlu'nun sporcuları kutladığı ifade edildi.

Federasyon başkanı Birol Aydın'ın ise Türk Hava Yolları aracılığıyla ulaşım desteği sağlandığı için Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür ettiği kaydedildi.

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