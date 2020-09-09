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Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüştü

ANKARA HABERLERİ  | 09.09.2020 19:59 | Son Güncelleme

Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın, Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Başta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, görüşmede, Türkiye'nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalog ile çözümünden yana olduğu bildirdi.

Diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliğini belirten Bakan Akar, bunlarla birlikte Türkiye'nin haklı ve kararlı olduğunu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğini ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

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