Bakan Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindekiler Büyükşehir Belediyesi’ne gelişlerinde Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve diğer üst düzey yöneticiler tarafından karşılandı. Başkanlık makamında Bakan Akar ve beraberindekileri ağırlayan Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’de devam eden çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarette, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da hazır bulundu.

