Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

İZMİR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.
Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Türkiye’ye gelen Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile bir araya geldi.
Görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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