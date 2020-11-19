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Başkan Akkaya “Şehrin kalbi Dudu Kadın Çarşısı’nda atacak”

KONYA HABERLERİ  | 19.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye tarafından yaptırılan ve tamamlanma aşamasına gelen Dudu Kadın Çarşısı hizmete girdiğinde şehrin kalbinin burada atacağını söyledi.Akşehir Belediyesi tarafından eski hal binasının yerine yapımına başlanılan Dudu Kadın Çarşısı inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye tarafından yaptırılan ve tamamlanma aşamasına gelen Dudu Kadın Çarşısı hizmete girdiğinde şehrin kalbinin burada atacağını söyledi.
Akşehir Belediyesi tarafından eski hal binasının yerine yapımına başlanılan Dudu Kadın Çarşısı inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Dudu Kadın Çarşısı ile Akşehir’in çehresinin değişeceğinin ve şehrin kalbinin burada atacağının altını çizen Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyemizin önemli yatırımlarından olan Dudu Kadın Çarşısı 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip Akşehir’imizin en önemli projelerinden bir tanesidir. Dudu Kadın Çarşısı projemiz bünyesinde 41 adet işyeri, 43 adet büro ve çalışma alanları bulunuyor. Ayrıca -2. katta kapalı otoparkımız ve -1 katta toplam 4600 m2 kapalı alan içerisinde 13 adet mağazadan oluşan ve yürüyen merdiven ve panoramik asansör ile ulaşım sağlanan pasajımız bulunmaktadır. Zemin ve -1. Katta vatandaşlarımızın kullanımına yönelik yaklaşık 3500 metrekare sosyal yaşam alanı bulunmaktadır. 5 bloktan oluşan Dudu Kadın Çarşısı’nda; alışveriş merkezi, iş merkezi, kafeterya gibi kompleksler de bulunacak. İnşaatımızın tamamlanma seviyesi şu anda %95 civarındadır” dedi.
Dudu Kadın Çarşısı’nın içinde yer alacak mağaza, dükkan, büro ve sosyal alanlarla önemli bir mekan olacağına değinen Başkan Akkaya “ Kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamında Akşehir’imize güzel ve fonksiyonel bir çarşı kazandırmak için yola çıktık. Ben şimdiden çarşımızın hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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