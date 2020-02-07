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Bakan Albayrak'tan Osmaniye Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

OSMANİYE HABERLERİ  | 07.02.2020 20:37 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak'tan Osmaniye Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

OSMANİYE (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Albayrak, beraberinde diğer ilgililerle Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ziyarette bulundu.

Kara, ziyarette belediyelerinin çalışmaları ve projelerine ilişkin Albayrak'a bilgi verdi.

Albayrak, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada da İl Başkanı Hamza Tor ve partililerle bir araya gelen Albayrak'ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

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