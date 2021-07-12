YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Bilgin'den istihdam edilecek işçilerin sigorta primine ilişkin açıklama:

Bakan Bilgin'den istihdam edilecek işçilerin sigorta primine ilişkin açıklama:

12.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yürürlükteki asgari ücret üzerinden sağlanan 1500 lirayı aşan desteğin yaklaşık 1350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteği oluşturuyor" - "Normalde 12 ay süreyle geçerli olan destek, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulanıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işe alınan her işçi için işverenlere ayda 1500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı.

Bilgin, yaptığı yazlı açıklamada, istihdama prim ve vergi desteği kapsamında işe alınan her bir işçinin tüm sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan verginin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.

"Yürürlükteki asgari ücret üzerinden sağlanan 1500 lirayı aşan desteğin yaklaşık 1350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteği oluşturuyor." ifadesini kullanan Bilgin, 12 ay süreyle geçerli olan desteğin, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulandığını vurguladı.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu belirtti.

Bilgin, 2018'de yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdama prim ve vergi desteğinin uygulama süresinin 31 Aralık 2020'de sona erdiğini ancak 2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile destek süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını anımsattı.

Bakan Bilgin, "İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla diğer teşvik ve destek uygulamaları ile her zaman çalışan ve işverenlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:

Ankara Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:23
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:25
Yatsı
22:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Dilara Eczanesi
Cankaya
Doruk Eczanesi
Cankaya
Ececan Eczanesi
Cankaya
Gökbala Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
İlke Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.