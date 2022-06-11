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Bakan Bozdağ, Uşak'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti

11.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Bozdağ, Uşak'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti

UŞAK (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

Bakan Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışının ardından Uşak Valiliğine geçti. Burada Vali Turan Ergün, Bakan Bozdağ'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Uşak Belediyesini ziyaret eden Bozdağ, Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

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Adalet Bakanı Bozdağ, Uşak Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışını yaptı:Adalet Bakanı Bozdağ, Uşak Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışını yaptı:
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Uşak Bekir Bozdağ

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