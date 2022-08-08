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Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

08.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı için dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Çavuşoğlu ve büyükelçiler, merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Çavuşoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,13. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle büyükelçilerimizle birlikte tekrar huzurunuzdayız. Banisi olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına emin adımlarla yürüyor. 255 dış temsilciliğimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi için çalışıyoruz. Milli hak ve menfaatlerimizi, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

Girişimci dış politikamızla 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkeniz ışığında bölgede ve dünyada barışa katkıda bulunuyoruz. İnsani dış politikasıyla Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılında mazlum ve mağdurlara umut ışığı olmaya devam ediyor. Köklü tarih ve medeniyetimizden aldığımız güçle dünyanın her yerinde üstün gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Vatan size minnettardır. Ruhunuz şad olsun."

- 13. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 13'üncüsü bu yıl 6-12 Ağustos'ta Ankara'nın yanı sıra Kayseri ve Nevşehir'de düzenleniyor.

Türk dış politikasına dair kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı konferansın bu yılki teması "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek büyükelçilere bakanlar, üst düzey kamu görevlileri ve bazı yabancı konuklar hitapta bulunacak.

Bu yılki konferansa, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un katılması ve büyükelçilere hitapta bulunması öngörülüyor. Konferansın yabancı konukları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores da yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve büyükelçiler, konferansın son gününde Kayseri ve Nevşehir'i ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu

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