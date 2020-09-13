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Bakan Çavuşoğlu Alanya HEP Üniversitesi’nin toplantısına katıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyet toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin yeni akademik yılı değerlendirmek için yaptığı mütevelli toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanı sıra Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mütevelli heyet üyeleri katıldı.Toplantıda üniversitenin dijital alt yapısının önemli yatırımlarla güncellendiği, dijital çağın tüm gereklilerini yerine getiren bir üniversite olmak üzere çok yoğun çalışıldığı ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu Alanya HEP Üniversitesi’nin toplantısına katıldı

Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyet toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin yeni akademik yılı değerlendirmek için yaptığı mütevelli toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanı sıra Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mütevelli heyet üyeleri katıldı.

Toplantıda üniversitenin dijital alt yapısının önemli yatırımlarla güncellendiği, dijital çağın tüm gereklilerini yerine getiren bir üniversite olmak üzere çok yoğun çalışıldığı ifade edildi. Üniversitenin Engelsiz Üniversite olma yolunda önemli adımlar attığı ve uluslararasılaşma boyutunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da desteğiyle ciddi mesafe alındığı değerlendirildi.
Yeni açılan Meslek Yüksekokuluna 2021-2022 Akademik Yılı itibariyle özellikle sağlık alanında yeni bölümlerle öğrenci alınacağı belirtilen üniversitede aynı zamanda Sağlık Turizmi ve Tropik Tarım Ürünleri ile ilgili araştırma enstitülerinin kurulması üzerine karar birliğine varıldı.

Akdenizin dijital üniversitesi mottomuz olacak
Üniversitenin özellikle dijital altyapısı ve uzaktan eğitim sistemlerinin dünya standartlarında yenilenmesi ile birlikte öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sorunsuz ve verimli bir dönem geçirilmesi hedefleniyor. Öğrencilerin Alanya HEP Üniversitesindeki tüm ihtiyaçlarını bütünüyle mobil cihazlar ve web üzerinden gerçekleştirebilmesiyle Akdeniz’in Dijital Üniversitesi mottosunu kullanan üniversitede tüm öğrencilere kayıt sonrasında dijital araçlarla öğrenme üzerine önemli oryantasyon eğitimleri verilecek.

Üniversite büyümeye devam ediyor
Üniversitenin yeni bölümlerle öğrenci sayısının artmasıyla birlikte yeni kampüs alanlarının ve binaların inşaatına 2020 yılı içerisinde başlanacağı ifade edildi. Ayrıca Alanya’da öğrencilerin önemli sorunlarından olan barınma ihtiyacı için üniversitenin öğrencilerine 2021 yılı itibariyle yurt olanağı sunacağı bildirildi.

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