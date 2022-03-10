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Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

10.03.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ve Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüştü.

Çavuşoğlu, Rodriguez, Plasencia ve Kemayah ile Antalya Diplomasi Forumu öncesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

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