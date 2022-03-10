Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ve Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüştü.

Çavuşoğlu, Rodriguez, Plasencia ve Kemayah ile Antalya Diplomasi Forumu öncesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.



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