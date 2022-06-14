YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dodik ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dodik ile görüştü

14.06.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dodik ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Milorad Dodik'le Bosna Hersek başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım ProgramıTRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım Programı
Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldiBursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktıKayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Ankara Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:26
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.